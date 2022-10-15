Son Dakika: Başkan Erdoğan maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın evini ziyaret etti | Video

Son dakika haberi: Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında 41 işçi şehit olmuş 11 kişi yaralanmış ve 58 kişi de kurtarılmıştı. Madendeki grizu faciasında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın evini ziyaret etti