Son Dakika: Başkan Erdoğan maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın evini ziyaret etti | Video
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video 15.10.2022 | 14:46
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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
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Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
Son dakika haberi: Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında 41 işçi şehit olmuş 11 kişi yaralanmış ve 58 kişi de kurtarılmıştı. Madendeki grizu faciasında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın evini ziyaret etti