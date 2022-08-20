Son dakika: Başkan Erdoğan Manisa'da müjdeyi verdi! Kurum üzüm alım fiyatı belli oldu | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Karşımızdakiler milletimize geleceği değil eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının devamında kurum üzüm alım fiyatını açıkladı, "Geçen yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik." dedi.