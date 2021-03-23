Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular | Video

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.