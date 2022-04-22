Son dakika: Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Kredi ve burs müjdesi | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle iftarda buluştu. Başkan Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Erdoğan burada "Bugün 13.10 itibarıyla 45 tane terörist bedeli ödedi ve sayı daha da artacak, bütün inlere mağaralara komandolar giriyor. 3 de şehidimiz var." açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca öğrencilere kredi ve burs müjdesini de duyurdu. İşte son dakika açıklamaları...