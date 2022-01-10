Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu | Video

10.01.2022 | 15:31

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Son Dakika: Başkan Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu | Video 26:24
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

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