Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerine devam ediyor. Gün içinde Gaziantep’e giden Başkan Erdoğan buradan Osmaniye’ye geçti. Osmaniye’de kurulan çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı..
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