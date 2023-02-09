Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video

09.02.2023 | 16:02

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerine devam ediyor. Gün içinde Gaziantep’e giden Başkan Erdoğan buradan Osmaniye’ye geçti. Osmaniye’de kurulan çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 00:11
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 09.02.2023 | 17:09
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 04:20
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 09.02.2023 | 17:04
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 00:18
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 09.02.2023 | 16:44
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 01:47
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye’de | Video 01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video 09.02.2023 | 16:02
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal’ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 02:13
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 09.02.2023 | 14:35
Hatay’da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 02:38
Hatay'da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:40
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 02:33
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:18
Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu kardeşler... | Video 00:26
Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu kardeşler... | Video 09.02.2023 | 14:25
Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 01:27
Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 11:36
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin | Video 06:44
Başkan Erdoğan: "Halkımız hiç endişe etmesin" | Video 09.02.2023 | 13:34
MSB: “Yaralı vatandaşlarımız tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor” | Video 00:26
MSB: “Yaralı vatandaşlarımız tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor” | Video 09.02.2023 | 12:39
Hatay’da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video 00:11
Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video 09.02.2023 | 13:08
Kahramanmaraş’ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 02:09
Kahramanmaraş'ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 11:32
TSK’nın helikopterleri görev başında! Ağır yaralı hastalar hastanelere sevk ediliyor... | Video 01:30
TSK’nın helikopterleri görev başında! Ağır yaralı hastalar hastanelere sevk ediliyor... | Video 09.02.2023 | 12:11
Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video 02:57
Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 12:16
Polis memuru ve kızı 79. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 02:55
Polis memuru ve kızı 79. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 12:12
9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı | Video 02:33
9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 11:09
72 saat sonra gelen mutluluk: 3 kişilik aile böyle kurtarıldı | Video 00:36
72 saat sonra gelen mutluluk: 3 kişilik aile böyle kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 10:29
Sinem Apartmanı’nın yıkılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:45
Sinem Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09.02.2023 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA