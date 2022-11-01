SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuştu | Video

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Burhanettin Duran | Cumhuriyetin geleceğini konuşmak 01.11.2022 | 16:54
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Mehmet Barlas | Brezilya'da gündem açlık 01.11.2022 | 16:52
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Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video 01.11.2022 | 10:40
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Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video 01.11.2022 | 00:10
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vizdansızlıktır. Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim." dedi.