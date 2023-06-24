Son Dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı... | Video
Son dakika haberi... Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.
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