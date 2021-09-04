SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize'de Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'da Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.