Son dakika! Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında müjdeleri paylaştı | Video
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Çalışanları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanesi açılacağı bilgisini verdi. Erdoğan ayrıca 42 bin 500 personel alımı kararı ile sağlık çalışanı sayısının artırılacağını hatırlattı.
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