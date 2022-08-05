Son Dakika: Başkan Erdoğan Soçi'ye gitti | Video

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak bugün saat 13.00'te Rusya'ya gitti. Erdoğan'ın günübirlik Soçi programı kapsamında Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi. Başkan Erdoğan, bu ziyaretiyle birlikte son 17 gün içerisinde Rus lider Putin ile ikinci kez görüşmüş olacak.