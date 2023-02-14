Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı | Video
Kabine Toplantısı Son Dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddettindeki depremlere ilişkin önemli konular görüşüldü. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan duyuruyor. İşte, 14 Şubat Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…
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