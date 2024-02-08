SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Talimatı verdim" diyerek duyurdu: Sincik'e yeni müjde

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Sincik-Malatya karayolu projelendirildi en kısa zamanda burayı da yapacağız. Bakanım burada kendisine talimatı verdim." dedi.