SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasını ziyaret etti. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cuma sonrası ise tank palet fabrikasındaki işçilere seslendi. Başkan Erdoğan, tank palet fabrikasının devletin malı olduğunu ve öyle kalacağını ifade etti. Erdoğan, Doğu Akdeniz'den doğal gaz sinyalleri geldiğini belirtti.