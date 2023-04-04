SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, teröre destek çıkanlara da mesajı çok net verdi. Erdoğan, "Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz. Vakti geldiğinde muhatapların önüne koyacağız. Yeni teşebbüslere kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.