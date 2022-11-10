Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Özbekistan'da! | Video
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılmak amacıyla bugün Özbekistan'a gitti. Zirvede Ekonomi, ulaştırma, ticaret ve bölgesel konular ön planda olacak.