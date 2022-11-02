Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı | Video

02.11.2022 | 15:07

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Son dakika haberleri: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulduğunu ifade etti, "Ama esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur'' dedi.

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