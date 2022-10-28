Son Dakika: Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.