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Son Dakika: Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 28.10.2022 | 10:43
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Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 28.10.2022 | 09:06
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İhraç astsubay, kaçak makaron taşırken yakalandı | Video 27.10.2022 | 21:47
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Irak meclisindeki güven oylamasında kavga | Video 27.10.2022 | 21:44
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Torbacılara operasyon! 6 kişiden 2'si tutuklandı | Video 27.10.2022 | 21:44
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Kayseri’de 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 19:44
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Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video 27.10.2022 | 16:16
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Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video 27.10.2022 | 15:21
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Engin Ardıç | Sen yeme günaha girersin 27.10.2022 | 14:39
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Salih Tuna | Sanatçıymış!.. 27.10.2022 | 14:36
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.