Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeye giden Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor.