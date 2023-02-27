Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeye giden Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video 27.02.2023 | 14:05
00:38
05:02
Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video 27.02.2023 | 12:25
35:17
00:59
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 27.02.2023 | 12:25
00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16
01:23
11:39
Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video 27.02.2023 | 08:27
00:18
Niğde'de feci kaza: 1 kişi öldü | Video 27.02.2023 | 01:14
03:50
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video 26.02.2023 | 22:43
15:52
00:58
Mehmetçik zor kış şartlarında terörle mücadeleye devam ediyor | Video 26.02.2023 | 22:16
01:45
Yüksekova’da yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye düştü | Video 26.02.2023 | 21:43
01:14
04:40
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi | Video 26.02.2023 | 19:31
00:52
Depremzede çocuklarla el ele… Seremoniye birlikte çıktılar | Video 26.02.2023 | 19:31
00:32
00:42
Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar kamerada | Video 26.02.2023 | 18:15
00:15
Macron'a tepki gösteren protestocuya korumalardan sert müdahale | Video 26.02.2023 | 17:57