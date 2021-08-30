Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı
30.08.2021 | 11:22

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Son dakika bilgisine göre yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sürerken an itibarıyla devletin zirvesi Anıtkabir'e çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

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