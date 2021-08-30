Son dakika: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:11
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 30.08.2021 | 11:29
11:23
04:25
Haşemayla havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu | Video 30.08.2021 | 00:41
02:20
Başkan Erdoğan’dan Kur’an tilaveti | Video 29.08.2021 | 23:49
49:38
'Akıncı' belgeseli yayınlandı | Video 29.08.2021 | 22:00
01:28
02:26
Selçuk Bayraktar: AKINCI'yı askere uğurluyoruz | Video 29.08.2021 | 19:49
11:15
01:26
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AKINCI paylaşımı | Video 29.08.2021 | 19:37
32:00
03:57
07:46
A Haber muhabiri ‘Tarihi Gün’de yaşananları yerinden aktardı! | Video 29.08.2021 | 18:55
11:49
09:07
Türkiye'nin gururu göklerde! AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 29.08.2021 | 18:53
01:18
00:21
05:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar | Video 29.08.2021 | 17:51
01:28
Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video 29.08.2021 | 16:58
03:34
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı | Video 29.08.2021 | 13:07
Son dakika bilgisine göre yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sürerken an itibarıyla devletin zirvesi Anıtkabir'e çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenlere katıldı.