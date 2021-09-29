Video Haber Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar | Video
Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar | Video

Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar | Video

29.09.2021 | 18:11

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Son dakika haberi... Bugün tüm dünyanın gözü Rusya'da gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı. Görüşmeyle ilgili olarak bir açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.

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