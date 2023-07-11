Son Dakika: Başkan Erdoğan Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde... | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılıyor...
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Son Dakika: Başkan Erdoğan NATO zirvesi için Vilnius'ta! | Video 10.07.2023 | 16:52
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