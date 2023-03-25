Son Dakika: Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.