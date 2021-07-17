SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
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Engin Ardıç | Dön baba dönelim 17.07.2021 | 13:26
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Mahmut Övür | 28 Şubatçılar bavullarını hazırlıyor 17.07.2021 | 13:09
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Hasan Basri Yalçın | FETÖ’nün uluslararası ayağı 17.07.2021 | 13:08
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Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
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Karaköy’de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı | Video 16.07.2021 | 20:39
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Ataşehir’de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu | Video 16.07.2021 | 20:22
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Halk Ekmek’e yüzde 25 zam | Video 16.07.2021 | 18:51
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Burhanettin Duran | Hangi iki 15 Temmuz? 16.07.2021 | 17:33
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Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamalar 16.07.2021 | 16:10
Son dakika haberleri... Erzurum'da 28 eserin toplu açılışını gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a coşkulu karşılama...