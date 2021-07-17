Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli
17.07.2021 | 14:44

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Son dakika haberleri... Erzurum'da 28 eserin toplu açılışını gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a coşkulu karşılama...

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