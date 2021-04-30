Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.