Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 100 Muhtar Hizmet Binası ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Başkan Erdoğan: "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. Yakında meclisin takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlğımız ve ÖSYM arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi programını hayata geçiyoruz." ifadelerini kullandı.