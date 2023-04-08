SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz | Video
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Romanlarla iftar buluşması programında açıklamalarda bulundu. Romanların Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız." dedi.
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