Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin şahlanış dönemini birlikte başlatacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal terörislerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor" dedi.
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