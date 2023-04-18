Video Haber Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler | Video
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler | Video

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler | Video

18.04.2023 | 18:44

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler" diyen Başkan Erdoğan, "Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ilk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacağını da bildirdi.

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