SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'Türkiye Yüzyılı' çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "Vizyonumuzu 85 milyon hep beraber şekillendirelim istedik. Türkiye yüz yılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandırcaktır. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve fikirleriyle Türkiye Yüz Yılına sahip çıkmaya davet ediyorum. Günü kuratarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz." ifadelerini kullandı.