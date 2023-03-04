SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: "Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik" | Video
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun dağılması sonrası ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde. Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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