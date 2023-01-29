Video Haber Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak

29.01.2023 | 21:50

Son dakika haberi… Bilecik’te gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın adaylık tartışmasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi altılı masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak." ifadelerini kullandı.

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