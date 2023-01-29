Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak | Video

Son dakika haberi… Bilecik’te gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. 6'lı masanın adaylık tartışmasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi altılı masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak." ifadelerini kullandı.