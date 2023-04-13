Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor | Video

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona göndermede bulunarak, Batı'nın seçimler için talimat verdiğini ifade etti. Erdoğan, "Terörist başını çıkaracaklarmış. 3 günlük siyasi çıkar için bölücülerle, FETÖ'cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıklar var." dedi.