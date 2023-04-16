SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun ilkesiz siyasetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Seçim sosyal medya mecralarında, yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor" ifadelerini kullandı.
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