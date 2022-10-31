Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye Yüzyılı'nın yol gösterici ve ortak geleceğin vizyonu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılımızın en iddiaları alanlarından birisini sağlık olarak belirledik." dedi. Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşması kararına ilişkin "Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.