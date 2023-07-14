Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: "Olumlu adımlar bekliyoruz" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz." dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik konusunda, "Şu anda beklentimiz AB kanadından o beklentilerin cevabını almak. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik." ifadelerini kullandı.