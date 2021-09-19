Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video
19.09.2021 | 12:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim." mesajını verdi. Erdoğan, "Seçim yasasındaki değişiklik teklifini meclis açıldığında göndereceğiz." dedi.

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