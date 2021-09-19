Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim." mesajını verdi. Erdoğan, "Seçim yasasındaki değişiklik teklifini meclis açıldığında göndereceğiz." dedi.