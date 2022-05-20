SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video

Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. Peki neden YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.