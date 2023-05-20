Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar: "Oy yoksa hizmet yok diyen kendileri" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedeler ile bir araya geldi. Erdoğan, "Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. Cahil de sizsiniz, menfaatçi de sizsiniz." dedi.