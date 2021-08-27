Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afganistan'daki patlamayla ilgili açıklama!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afganistan'daki patlamayla ilgili açıklama!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afganistan'daki patlamayla ilgili açıklama!
27.08.2021 | 10:41

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'ten Karadağ'a geçeceğini de belirtti. Erdoğan çeşitli temaslarda bulunacağı Bosna Hersek'te ziyareti sırasında Tuzi şehrinde Osmanlı şehitliğini ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Afganistan'daki patlamayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Tahliyelerin titizlikle devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, Taliban'la 3.5 saatlik ilk görüşmenin gerçekleştirildiğini söyledi.

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