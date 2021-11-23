Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar: ''Erken seçim olmayacak''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan muhalefete net yanıt verdi, "Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim..." dedi. Erdoğan, eski Türkiye alışkanlıklarının geride kaldığını ifade etti, "Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar, tarih oldu. 15 ayda 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir." diye konuştu.