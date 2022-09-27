Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Mersin'de PKK'nın düzenlediği hain saldırıya da değinen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Şehit polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimize rabbimden şifa temenni ediyorum. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.