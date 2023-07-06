Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi...6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz emekli zammı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 19,77 oranında artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına iyileştirme müjdesi verdi. Emekli maaşlarını iyileştirme çalışmaları için ilgili Bakanlıklar çalışmalara başladı. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Peki yeni düzenleme ile emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...
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