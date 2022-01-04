SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.