Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

04.01.2022 | 15:21

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

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