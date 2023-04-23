Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

23.04.2023 | 17:03

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vaadinin olmadığını belirten Başkan Erdoğan, " Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı." ifadelerini kullandı.

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