Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı | Video
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Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video 08.05.2021 | 17:58
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.