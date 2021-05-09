Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.