Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret | Video

13.12.2022 | 18:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret | Video 01:33
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret | Video 13.12.2022 | 18:41
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Suriye’ye kara harekatı’ mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil | Video 12:37
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'ye kara harekatı' mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil | Video 13.12.2022 | 18:08
Başkan Erdoğan’dan EYT açıklaması | Video 01:30
Başkan Erdoğan’dan EYT açıklaması | Video 13.12.2022 | 18:16
Şanlıurfa’da 88 göçmen yakalandı | Video 00:21
Şanlıurfa’da 88 göçmen yakalandı | Video 13.12.2022 | 17:58
Burhanettin Duran | Son defa destek ve asıl tehlike 04:45
Burhanettin Duran | Son defa destek ve asıl tehlike 13.12.2022 | 15:57
Mehmet Barlas | Zeki Müren’de bizi görecek mi? 03:19
Mehmet Barlas | Zeki Müren'de bizi görecek mi? 13.12.2022 | 15:55
Dilek Güngör | O otelin reklamları durduruldu! 02:59
Dilek Güngör | O otelin reklamları durduruldu! 13.12.2022 | 15:52
Başkan Erdoğan, Türkmenistan’a gidiyor | Video 02:58
Başkan Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor | Video 13.12.2022 | 15:25
SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video 01:44
SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video 13.12.2022 | 13:37
Son Dakika! Bakan Özer cevapladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı? | Video 31:57
Son Dakika! Bakan Özer cevapladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı? | Video 13.12.2022 | 12:49
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Gabar Dağı’nda 12 milyar dolarlık petrol keşfi! | Video 05:07
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfi! | Video 13.12.2022 | 11:30
Albatros-S İDA Sürüsü’nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video 01:53
Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video 13.12.2022 | 11:21
Başkan Erdoğan sel bölgesinde afetten etkilenen vatandaşla telefonda konuştu | Video 07:47
Başkan Erdoğan sel bölgesinde afetten etkilenen vatandaşla telefonda konuştu | Video 13.12.2022 | 10:53
Son Dakika: Antalya’da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında | Video 08:19
Son Dakika: Antalya'da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında | Video 13.12.2022 | 08:47
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 00:25
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 13.12.2022 | 01:23
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 02:40
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 13.12.2022 | 01:15
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan TBMM’de önemli açıklamalar | Video 05:55
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 23:59
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM’de konuştu | Video 06:01
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de konuştu | Video 12.12.2022 | 23:54
Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 02:44
Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 12.12.2022 | 21:52
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 47:20
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 20:23

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA