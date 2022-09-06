Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan "Etnik ve dini temelli ayrışma acıdan başka sonuç vermez. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi. Erdoğan, 2022 sonunda Bosna Hersek ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşılmasının hedeflendini söyledi.