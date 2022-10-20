Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Forumu'na video mesaj: "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz" | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Forumu'na video mesaj:

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Forumu'na video mesaj: "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz" | Video

20.10.2022 | 09:48

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin Avrupa'da 5'inci ülke olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Tabiata daha çok zarar veren ülkeler sorumluluk almalı" dedi.

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