Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Forumu'na video mesaj: "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz" | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin Avrupa'da 5'inci ülke olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Tabiata daha çok zarar veren ülkeler sorumluluk almalı" dedi.