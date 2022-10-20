Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Forumu'na video mesaj: "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin Avrupa'da 5'inci ülke olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Tabiata daha çok zarar veren ülkeler sorumluluk almalı" dedi.